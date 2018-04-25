Gündem Özetine

Gündem Özetine

- Başbakan Binali Yıldırım, İspanya'daki resmi temaslarını tamamlayarak yurda dönecek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Anayasa Mahkemesi 56. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katılan misafirler onuruna vereceği akşam yemeğine iştirak edecek.

Gündem Özetine

- Başbakan Binali Yıldırım, İspanya'daki resmi temaslarını tamamlayarak yurda dönecek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Anayasa Mahkemesi 56. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katılan misafirler onuruna vereceği akşam yemeğine iştirak edecek.

(Ankara/19.30)

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