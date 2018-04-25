Gündem Özetine

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda düzenlenecek Anayasa Mahkemesinin 56. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katılacak.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i resmi törenle karşılayacak, baş başa görüşme ve Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi Oturumu ile anlaşmaların imza töreninin ardından, mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev onuruna resmi öğle yemeği verecek.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Patrik Bartholomeos'u kabul edecek, Anayasa Mahkemesi 56. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katılan misafirler ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.

(Ankara/10.30/11.30/11.45/12.30/13.30/14.00/16.30/19.30)