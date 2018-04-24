Gündem Özetine
- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, partisinin genel merkezinde AK Parti MKYK toplantısına başkanlık edecek.
- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, partisinin genel merkezinde AK Parti MKYK toplantısına başkanlık edecek.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev onuruna akşam yemeği verecek.
(Ankara/11.30/14.00/19.30)