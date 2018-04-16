Gündem Özetine
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de Global Girişimcilik Kongresi'ne, Dolmabahçe Muayede Salonu'nda Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi'ne katılacak.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de Global Girişimcilik Kongresi'ne, Dolmabahçe Muayede Salonu'nda Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi'ne katılacak.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.
(İstanbul/11.00/13.00/Ankara/16.30/17.30)