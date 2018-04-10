Gündem Özetine
- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Türk Polis Teşkilatının 173'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü heyetini kabul edecek, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.
- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Türk Polis Teşkilatının 173'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü heyetini kabul edecek, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.
Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Kırgızistan Cumhurbas¸kanı Sooranbay Ceenbekov onuruna öğle yemeği verecek, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinatörlerini kabul edecek.
(Ankara/10.45/11.30/13.30/15.15)