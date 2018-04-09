Gündem Özetine

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı ve 2017 Yılında Hazırlıkları

Tamamlanan Yatırımlara Teşvik Belgesi Dağıtım Töreni'ne katılacak.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov'u resmi törenle karşılayacak. Baş başa ve heyetler arası görüşme ile anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan ile Ceenbekov ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceenbekov onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/14.00/16.30/16.45/17.30/18.30/19.30)