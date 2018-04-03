Gündem Özetine

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'i resmi törenle karşılayacak.

Video konferans yoluyla Akkuyu Nükleer Santrali Temel Atma

Töreni'ne katılacak olan Erdoğan ve Putin, baş başa görüşme ve Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin onuruna resmi akşam yemeği verecek.

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