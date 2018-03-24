Gündem Özetine

- Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Doktora Tevcih Töreni ile partisinin Gaziantep Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.

Büyükşehir Belediyesi ile valiliğe ziyarette bulunacak olan Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası Mart Ayı Meclis Toplantısı'na katılacak.

(Gaziantep/12.30/14.00/15.45/19.00/17.30)