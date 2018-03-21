Gündem Özetine

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelecek.

Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması"na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul edecek.

(Ankara/11.00/14.00/19.15)