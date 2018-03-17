Gündem Özetine

- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Uluslararası Denizcilik Zirvesi açılış oturumuna ve Dünya Denizcilik Üniversitesi (WMU) Yönetim Kurulu olağanüstü toplantısına katılacak.

Yıldırım, Küçükçekmece ve Arnavutköy'de partisinin 6. olağan ilçe kongrelerine iştirak edecek.

(İstanbul/09.30/11.00/15.00/17.00)