Gündem Özetine

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı ile Yıldız Sarayı'nda "Vefatının 100. Yılında Sultan Abdülhamid'i Anlamak" programına katılacak.

(İstanbul/14.00/19.00)