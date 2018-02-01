Gündem Özetine
AFRİN HAREKATI'NDA 13. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Gündem Özetine

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek TÜGVA Gençlik Buluşması'na katılacak.

Gündem Özetine

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek TÜGVA Gençlik Buluşması'na katılacak.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım'ı ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/11.30/15.30/18.00/19.00)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et