Gündem Özetine

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tunus ziyareti



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak. Erdoğan ile Sibsi baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak, ortak basın toplantısı düzenleyecek.



Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Devlet Nişanı" takdim edecek. Erdoğan, Sibsi tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Anıtı'na gerçekleştireceği ziyaretin ardından Kasbah Sarayı'nda Tunus Başbakanı Yusuf Şahid'i kabul edecek.



Meclis Başkanlık Divanı'nda Tunus Meclis Başkanı Muhammed Nasır ile görüşecek Erdoğan, daha sonra Nahda Lideri Raşid el-Gannuşi, Nida Genel Sekreteri Hafız Kaid es-Sibsi, Tunus Projesi Hareketi Başkanı Muhsin Merzuk'u Golden Tulip Kartaca Otel'de ayrı ayrı kabul edecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Golden Tulip Kartaca Otel'de düzenlenecek Türkiye-Tunus Ekonomi ve Yatırım Forumu'na iştirak edecek.



(Tunus)