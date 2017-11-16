Gündem Özetine

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Libya Temsilciler Meclisi Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Komisyonu heyeti, Başbakan Binali Yıldırım ile Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Gibran Bassil'i ayrı ayrı kabul edecek.



(Ankara/13.00/17.30/20.00)