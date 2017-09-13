Gündem Özetine
- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da Belediye Başkanları Toplantısı'na ve partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına katılacak.
- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da Belediye Başkanları Toplantısı'na ve partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına katılacak.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir el-Mübarek el-Hamad es-Sabah ve Moldova Parlamento Başkanı Andrian Candu'yu ayrı ayrı kabul edecek.
(Ankara/11.00/14.00/18.00/19.00)