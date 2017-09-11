Gündem Özetine

Gündem Özetine

- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Bakanlar Kurulu toplantısına katılacak.

Gündem Özetine

- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Bakanlar Kurulu toplantısına katılacak.

(Ankara/13.00)