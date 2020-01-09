GÜNDEM ÖZETİ / 9 Ocak 2020

09.01.2020 00:02 | Son Güncelleme: 09.01.2020 00:02

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı KHK'de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 11 maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvuracak.

(Ankara/11.45)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Demiryollarında 17 Yılda Kat Edilen Mesafe ve Hedefler" konulu basın toplantısı yapacak.

(Ankara/09.30)

2- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, AA Finans Masası canlı yayın konuğu olacak.

(İstanbul/10.00 )

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30 )

4- TÜİK, 2018 yılı biyoteknoloji istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ta resmi temaslarda bulunacak.

(Bağdat)

2- İngiltere parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda Brexit anlaşmasını ülkenin iç hukukuna aktaran Brexit Yasa Tasarısı'nın nihai oylaması yapılacak.

(Londra)

3- İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesinin ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Bağdat/Tahran/Ankara/Washington)

4- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar izleniyor.

(Trablus)

5- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

6- Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı protesto gösterileri düzenlenecek.

(Paris)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık Konferans Salonu'nda düzenlenecek "2020 Yılı Hac Kura Çekimi"ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- FETÖ davaları

Örgütün çatı davasının firari sanığı eski Koza İpek Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında olduğu 20 sanığın yargılanmalarına 24. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından İstanbul'da saklanmasına yardım eden örgütün mahrem imamlarının da aralarında bulunduğu 1'i firari 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesince başlanacak.

(İstanbul/10.30)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu'ndaki Okçular Vakfı programına katılacak

(İstanbul/15.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, spor tesislerinde incelemede bulunacak, gençlerle bir araya gelecek, AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Düzce/14.00/19.00)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Baskonia ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Vitoria-Gasteiz/23.00)

3- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off 1. tur rövanş maçında Beşiktaş TRC İnşaat, Fransa temsilcisi Roche Vendee Basket ile deplasmanda karşılaşacak.

(Pays de la Loire/22.00)

4- 2020 Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları İsviçre'nin Lozan kentinde başlayacak.

5- Süper Lig kulüplerinin transfer çalışmaları ve ikinci yarı hazırlıkları izleniyor.

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Kaynak: AA