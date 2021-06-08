GÜNDEM ÖZETİ / 9 Haziran 2021
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GÜNDEM ÖZETİ / 9 Haziran 2021

GÜNDEM ÖZETİ / 9 Haziran 2021
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Türkiye Dostluk Grubu heyetini kabul edecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Türkiye Dostluk Grubu heyetini kabul edecek.

(TBMM14.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, "Kadın Kooperatifleri Güneydoğu Anadolu Buluşması"na katılacak.

(Şanlıurfa/09.45-16.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Benim Oyun Sandığım" Erken Çocukluk Eğitimi Setlerinin Filistinli çocuklara gönderilmesi dolayısıyla Hasanoğlan'daki Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde düzenlenecek törene katılacak.

(Ankara/10.00)

3- AK Parti ve İYİ Parti'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/11.45/10.30)

4- TBMM'den

Genel Kurulda, İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00)

KİT Komisyonu'nda, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'nin hesapları ele alınacak.

(TBMM/14.30/15.30)

Çevre Komisyonu'nda, "Marmara Denizi'ndeki Müsilaj Sorunu" görüşülecek.

(TBMM/13.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın açılış programına katılacak.

(Ankara/10.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay ile makamında bir araya gelecek.

(Ankara/17.00)

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Eskişehir Endüstri Fuarı açılışına ve Savunma Sanayii Buluşmaları-Eskişehir programına katılacak.

(Eskişehir/10.00/13.00)

4- TÜİK, nisan ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Güney Doğu Avrupa İş Birliği Süreci 1. Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılışında 11 Haziran Cuma günü Roma'da İtalya Milli Takımı ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Almanya kampını tamamlayıp İtalya'ya gidecek.

(Harsewinkel/Roma)

3- Macaristan'da düzenlenen Dünya Judo Şampiyonası'nın dördüncü gününde milli sporculardan 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç mücadele edecek.

(Budapeşte)

4- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) çeyrek final maçlarına devam edilecek.

(Paris)

5- Türkiye Okçuluk Federasyonunun yöneticileri ve milli sporcular, "Milli Okçular Buluşması" programında Okçular Vakfı yöneticileriyle bir araya gelecek.

(İstanbul/10.00)

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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