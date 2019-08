GÜNDEM ÖZETİ / 9 Ağustos 2019

09.08.2019 00:04

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ve AK Parti Yozgat İl Başkanlığını ziyaret edecek, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi şantiye alanı ile Yozgat Havalimanı şantiyesinde incelemelerde bulunacak, AK Parti İl Teşkilatı ile bir araya gelecek.

(Yozgat/11.00-20.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı öncesi video konferans yoluyla illere canlı bağlantı gerçekleştirerek karayollarındaki trafik tedbirleriyle ilgili bilgi alacak.

(Ankara/15.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık Başöğretmen Salonu'nda düzenlenecek "20 Bin Öğretmen Atama Programı"na katılacak.

(Ankara/10.00)

3- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yüreğir Kültür Merkezi'nde il danışma meclisi toplantısına ve ardından teşkilat mensupları ile bayramlaşma programına iştirak edecek.

(Adana/17.00)

4- Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesi ile kamu işçisini kapsayan 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin gelişmeler takip edilecek.

(Ankara)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Rize-Artvin Havalimanı ile Rize karayolu projelerinde incelemede bulunacak.

(Rize/11.00/14.00)

2- TÜİK, haziran ayı kırmızı et, süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini ve dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- 11. Büyükelçiler Konferansı sürüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve büyükelçiler Bandırma Vapuru'nu ve Atatürk Anıtı'nı ziyaret edecek.

Çavuşoğlu, Samsun Valiliği ile Büyükşehir Belediye Başkanlığına ziyaretlerde bulunacak.

Bakan Çavuşoğlu, Samsun Valiliğince düzenlenen etkinlikte Ticaret Odası üyeleri, yerel medya temsilcileri, öğrenciler ve akademisyenlerle bir araya gelecek ve hitapta bulunacak.

(Samsun/10.30-13.30)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

3- Hindistan'ın Keşmir'in statüsünü değiştirmeye yönelik adımları sonrasında yükselen Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin gelişmeler takip edilecek.

(İslamabad)

GÜNCEL

1- Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan eski öğretmen 3 sanığın yargılanmasına Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Adana/15.00)

SPOR

1- Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk olacak.

(İstanbul/11.00)

2- Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/14.30)

3- Süper Lig takımlarının yeni sezon hazırlık ve transfer çalışmaları izleniyor.

TSYD Ankara Kupası maçında MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/20.00)

4- 16 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ilk maçında Slovenya ile karşılaşacak.

(Udine/15.15)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA