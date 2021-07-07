GÜNDEM ÖZETİ / 8 Temmuz 2021
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GÜNDEM ÖZETİ / 8 Temmuz 2021

GÜNDEM ÖZETİ / 8 Temmuz 2021
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek. Oktay, Kapalı Maraş bölgesini ziyaret edecek ve Polis Müdürlüğü Araç ve Malzeme Teslim Töreni'ne katılacak.

(Lefkoşa)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü FASBAT Tesisleri'nde düzenlenecek "A400M FASBAT Uçak Bakım Hangarının Açılışı, Retrofiti Yapılan İlk A400M Uçağının Teslimi ve Stratejik İş Birliği Anlaşmaları Sertifika Töreni"ne katılacak.

(Kayseri/15.30)

2- TBMM Genel Kurulunda, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Valiliği, AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarını ziyaret edecek, Ulupınar köyü lavanta bahçesi ve çilek hasatı, Osmaneli karpuz hasatı ile Gölpazarı kapalı pazar yeri temel atma törenine katılacak.

(Bilecik/9.10-15.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Helsinki)

2- Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Suriye konulu 16. Astana görüşmelerinin ana oturumu yapılacak.

(Nur Sultan)

3- Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin suikastle öldürülmesinin ardından gelişmeler izleniyor.

GÜNCEL

1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmesine ilişkin 26 sanığın yargılanmasına İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

2- FETÖ'nün darbe girişiminde TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digiturk binasının işgali davasında, Yargıtayca haklarında verilen cezanın bozulmasından sonra biri astsubay 37'si askeri öğrenci 38 sanığın yargılanmasına, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/10.30)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi Burhan Felek Spor Salonu'nda değerlendirmelerde bulunacak.

(İstanbul/17.00)

2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/12.00)

3- Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurul Toplantısı, yapılacak.

(İstanbul/14.00)

4- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar yarı finalinde Avustralyalı Ashleigh Barty ile Alman Angelique Kerber, Çek Karolina Pliskova ile de Belaruslu Aryna Sabalenka karşı karşıya gelecek.

(Londra)

***

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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