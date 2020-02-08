GÜNDEM ÖZETİ / 8 Şubat 2020

08.02.2020 00:02 | Son Güncelleme: 08.02.2020 00:02

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Zehra Bilgi Koşar'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunacak, Şarköy ilçesini ziyaret edecek.

(Tekirdağ/14.00/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği ziyaret edecek, milletvekilleri, hayırseverler, iş insanları ile toplantıya katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Karaman/11.00/12.30/17.00)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Dünya Kayserililer Günü programına iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, valilik kriz merkezlerini ve Elazığ'da esnafa ziyaret edecek, Malatya'da esnafla buluşarak il istişare toplantısına katılacak.

(Elazığ/10.30/13.00-Malatya/14.30/15.00/16.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İrlanda'da halk erken genel seçim için sandık başına gidecek.

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor

(Pekin/Ankara)

3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

4- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dulkadiroğlu Sema Belpınar Kız Kur'an Kursu ve Pazarcık Erkek Hafızlık Kur'an Kursu açılışına katılacak, Pazarcık'ta vatandaşlarla buluşacak.

(Kahramanmaraş/13.00/15.30/17.00)

2- Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Van)

3- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar izleniyor.

(Elazığ/Malatya)

4- Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(İstanbul)

5- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Diyarbakır)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uzun Çarşı, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesi ve Hatay Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret edecek.

(Hatay/15.45/16.55/17.40)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yenileme çalışmaları tamamlanan Burhan Felek Atletizm Stadı'nın açılışına katılacak.

(İstanbul/15.30)

2- Süper Lig'de 21. haftaya İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği-Trabzonspor, Beşiktaş-Gaziantep FK, Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/14.00/Ankara/17.00/İstanbul/17.00/20.00)

3- TFF 1. Lig'de 21. hafta Giresunspor-İstanbulspor, Eskişehirspor-Altınordu, Adana Demirspor-Adanaspor karşılaşmalarıyla sürecek.

(Giresun/14.00/Eskişehir/16.30/Adana/19.00)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka Tekfen, Teksüt Bandırma-Beşiktaş Sompo Sigorta, Türk Telekom-TOFAŞ, Frutti Extra Bursaspor-OGM Ormanspor müsabakalarıyla başlayacak.

(Gaziantep/13.00/Balıkesir/15.15/Ankara/17.30/Bursa/20.00)

5- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında Spor Toto-Tokat Belediye Plevne, Ziraat Bankası-Fenerbahçe HDI Sigorta, Arkas Spor-Arhavi Voleybol, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Sorgun Belediyespor-Halkbank karşı karşıya gelecek.

(Ankara/15.00/18.00/İzmir/15.00/Bursa/Yozgat/16.00)

6- Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda çeyrek finali garantileyen Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, A Grubu'ndaki 6. ve son maçında Almanya temsilcisi Thüringer'i konuk edecek.

(Kastamonu/15.00)

7- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 12. haftası 3 maçla başlayacak.

8- TFF 2. Lig'in 22. haftasında 4, TFF 3. Lig'in 22. haftasında 5 karşılaşma yapılacak.

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Kaynak: AA