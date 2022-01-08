GÜNDEM ÖZETİ / 8 Ocak 2022

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Gençlik STK'ları Platformunun 3'üncü Olağan Genel Kuruluna katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Roman Buluşması'na iştirak edecek.

(İstanbul/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sarıkamış şehitlerini anma programına katılacak.

(Kars/16.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cox's Bazar'da Arakanlı Müslümanların kaldığı kampta yapılan Türk Sahra Hastanesinin açılış törenine katılacak, Dakka'da Bangladeş İçişleri Bakanı Asadduzzaman Khan ile görüşecek.

(Bangladeş)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "AK Parti Ankara İl Başkanlığı Kampı"nda koordinasyon toplantısına iştirak edecek.

(Antalya/11.00)

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulunun eğitim faaliyetlerini tamamlaması dolayısıyla genel merkezde düzenlenecek 16. dönem sertifika törenine katılacak.

(Ankara/13.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyası kadın temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüşecek.

(İstanbul/13.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kazakistan'da yönetim karşıtı protestolara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Nur Sultan)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sabah namazı buluşmasına ve Sarıkamış Müftülük binası açılışına katılacak.

(Kars/06.30/12.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanlığının, Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yılı dolayısıyla düzenlediği "Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı"nda etkinliklere devam edilecek.

(Kars)

2- Spor Toto Süper Lig'in 20. haftası Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük, Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir, Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor ve Galatasaray-GZT Giresunspor maçlarıyla sürecek.

(Gaziantep/13.30/Antalya/16.00/İstanbul/16.00/19.00)

3- Spor Toto 1. Lig'de sezonun ikinci yarısı 20. hafta maçlarıyla başlayacak; Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altaş Denizlispor, Bereket Sigorta Ümraniyespor-Kocaelispor, Adanaspor-Bursaspor, MKE Ankaragücü-Tuzlaspor karşılaşmaları oynanacak.

(Balıkesir/İstanbul/13.30/16.00/Ankara/19.00)

4- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 4. hafta maçları başlayacak.

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası başlayacak; HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Gaziantep Basketbol, TOFAŞ-Türk Telekom, Pınar Karşıyaka-Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka maçları yapılacak.

(Afyonkarahisar/13.00/Bursa/15.30/İzmir/18.00/İstanbul/20.15)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Çankaya Üniversitesi-BOTAŞ, Fenerbahçe Safiport-UMF Yapı İzmit Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/16.30)

7- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Altekma, Arkas Spor-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş, Yeni Kızıltepespor-Bingöl Solhanspor ve Sorgun Belediyespor-Tokat Belediye Plevne maçları yapılacak.

(Ankara/15.00/Bursa/İzmir/Mardin/Yozgat/16.00)

8- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemelerinde 1. Grup'taki 4. maçında deplasmanda Belçika ile karşılaşacak.

(Hasselt/22.15)

9- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın son 16 turunda İzmir Büyükşehir Belediyespor, Rocasa Gran Canaria'yı konuk edecek.

(İzmir/17.00)

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AA / Kamuran Akkuş - Son Dakika Haberleri

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