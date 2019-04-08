Gündem Özeti / 8 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirecekleri baş başa görüşmenin ardından Üst Düzey İşbirliği Konseyi VIII. Toplantısı'na başkanlık edecek.

Türk ve Rus iş dünyası temsilcileriyle görüşme gerçekleştirecek Erdoğan ve Putin, anlaşmaların imza töreninin ardından Kremlin Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Moskova)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret edecek.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılar ve bölgede yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Trablus)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

Darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 68 sanığın yargılanmasına, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

Darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı dava, 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı dava, 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Avrupa Güreş Şampiyonası Romanya'nın başkenti Bükreş'te başlayacak.

Organizasyonun ilk gününde erkekler serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.

(Bükreş/11.30/18.00)

2- Avrupa Halter Şampiyonası Gürcistan'ın Batum kentinde sürüyor.

3- Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın son maçında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş, Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Rize/20.00)

4- Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta, Birevim Elazığspor-Altınordu, Altay-Gazişehir Gaziantep karşılaşmalarıyla sona erecek.

(Ankara/İzmir/19.00)

5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftanın kapanış maçında Darüşşafaka Tekfen ile Beşiktaş Sompo Japan karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı birinci devre üçüncü ve son gün müsabakalarında Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda Çanakkale Belediyespor-Halkbank ve Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak.

(Bursa/13.00/15.00)

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Kaynak: AA