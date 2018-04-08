Gündem Özeti / 8 Nisan 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dünya Romanlar Günü" programına katılacak.

(İstanbul/12.00)

2- Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Macaristan'da halk, genel seçim için sandık başına gidecek.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasına, Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor, Bursaspor-Kasımpaşa, Fenerbahçe-Osmanlıspor maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/13.30/Antalya/Bursa/16.00/İstanbul/19.00)

2- Hentbolda Kadınlar Avrupa Challenge Kupası yarı final ilk maçında Ardeşen Gençlik, Polonya'nın MKS Perla takımını konuk edecek.

(Rize/18.00)

3- Spor Toto 1. Lig'de 30. haftaya, Çaykur Rizespor-Eskişehirspor, Boluspor-Tetiş Yapı Elazığspor, Samsunspor-İstanbulspor, Altınordu-Ümraniyespor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Rize/Bolu/13.00/Samsun/15.30/İzmir/18.00)

4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası, Gaziantep Basketbol-Muratbey Uşak, Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan, Pınar Karşıyaka-Yeşilgiresun Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Gaziantep/13.00/İstanbul/15.15/İzmir/17.00)

5- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftası, Mersin Büyükşehir Belediyespor-Canik Belediyespor, Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmalarıyla sona erecek.

(Mersin/İstanbul/14.00)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off klasman etabı beşincilik ilk maçında Beşiktaş ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, BJK Akatlar Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/14.00)

7- Trabzonspor Kulübünün olağanüstü genel kurulu sona erecek.

Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrenin ikinci gününde Ahmet Ağaoğlu ile Metin Kaya, bordo-mavili kulübün 17. başkanı olabilmek için yarışacak.

(Trabzon/10.00)

8- Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu, Yenikapı Miting Alanı önünden verilecek startla Tarihi Yarımada'da gerçekleştirilecek.

(İstanbul/08.45)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 22. haftasında Üsküdar Belediyespor-Zağnosspor maçı yapılacak.

(İstanbul/17.00)

10- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 30. hafta maçları tamamlanacak.

11- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı Bahreyn Grand Prix'si koşulacak.

(Sakhir/18.10)

12- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı Arjantin'de yapılacak.

(Termas de Rio Hondo/21.00)

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