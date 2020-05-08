GÜNDEM ÖZETİ / 8 Mayıs 2020

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "E-Ticaret olarak KOBİ'lerin yanındayız" dayanışma kampanyası dijital lansman toplantısına katılacak.

6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "E-Ticaret olarak KOBİ'lerin yanındayız" dayanışma kampanyası dijital lansman toplantısına katılacak.

(Ankara/13.30)

2- TÜİK, nisan ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

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Kaynak: AA