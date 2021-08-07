GÜNDEM ÖZETİ / 8 Ağustos 2021
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GÜNDEM ÖZETİ / 8 Ağustos 2021

GÜNDEM ÖZETİ / 8 Ağustos 2021
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum'da turizm sektörü ile Bodrum Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası ve Denizciler Derneği temsilcileriyle düzenlenecek koordinasyon toplantısına katılacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum'da turizm sektörü ile Bodrum Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası ve Denizciler Derneği temsilcileriyle düzenlenecek koordinasyon toplantısına katılacak.

(Muğla/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'da güvenlik güçleri ile Taliban arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

2- Tunus'taki darbe girişiminin ardından gelişmeler izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın son gününde milli sporculardan atletizmde erkekler maratonda Polat Kemboi Arıkan ve Yavuz Ağralı mücadele verecek.

(Tokyo/01.00)

2 - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, Japonya'da kapanış seremonisiyle sona erecek.

(Tokyo/14.00)

3- MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Avusturya'da düzenlenen 10. ayağı Styria Grand Prix'si yapılacak.

(Spielberg/15.00)

***

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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