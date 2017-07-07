Gündem Özeti / 7 Temmuz 2017
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya'daCumhurbaşkanı Erdoğan, ??G20 liderlerinin "Terörle Mücadele" temalı "Retreat" toplantısına, "Küresel Büyüme ve Ticaret" temalı birinci çalışma oturumu ile "Sürdürülebilir Kalkınma, İklim ve Enerji"...
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ??G20 liderlerinin "Terörle Mücadele" temalı "Retreat" toplantısına, "Küresel Büyüme ve Ticaret" temalı birinci çalışma oturumu ile "Sürdürülebilir Kalkınma, İklim ve Enerji" temalı ikinci çalışma oturumuna katılacak.
Japonya Başbakanı Shinzo Abe'yi, ??İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni'yi ayrı ayrı kabul edecek Erdoğan, resmi karşılama ve aile fotoğrafında yer alarak, klasik müzik konserine ve akşam yemeğine iştirak edecek.
(Hamburg)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne, Topçular Kışlası mevkisinden devam edecek.
(Kocaeli/09.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçi·şleri· Bakanı Süleyman Soylu, Vi·layetler Evi·'nde düzenlenecek, "Göç İdaresi· Genel Müdürlüğü İsti·şare Toplantısı"na katılacak.
(Ankara/09.00)
2- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Nemrut Dağı'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının 30. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen Adıyaman Kültür Turizmi Zirvesi'ne katılacak, Valiliği, Belediyeyi ve Perre Antik Kenti'ni ziyaret edecek; İstanbul Medeniyet Üniversitesi mezuniyet törenine iştirak edecek.
(Adıyaman/09.00-13.15/İstanbul/17.00)
3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde orman yangınları ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.00)
EKONOMİ
1- Başbakan Yardımcısı Nuretti·n Cani·kli, Valiliği ziyaret edecek ve Görele Belediyesi 10. Kemençe ve Horon Günleri· programına iştirak edecek.
(Giresun/19.30/20.30)
2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Üretim reform paketi hayata geçiyor-İlk uygulama sanayi sitelerinin taşınması" konulu basın toplantısına katılacak.
(Ankara/09.00)
3- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Ankara Büyükşehir Belediyesinin, hastalıktan ari işletmelere ait çiğ sütün satışına yönelik 'Süt Satış Noktası'nın tanıtımına iştirak edecek.
(Ankara/11.00)
4- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Eğitim Vakfının yemek programına katılacak.
(Malatya/19.00)
5- Kalkınma Bakanı Lütfi· Elvan, Uluslararası Kızkalesi Turizm Festivali açılışına iştirak edecek.
(Mersin/18.30)
6- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, milli tekvandocu Zeliha Ağrıs'ın dünya şampiyonu olması dolayısıyla düzenlenecek ödül törenine iştirak edecek.
(Ankara/14.00)
7- TÜİK, 2017 yılı Dünya Nüfus Günü istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul)
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.
(Riyad)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Iğdır'da din görevlileriyle buluşacak, Merkez Camisi'nin açılışına katılacak.
(Iğdır/09.30/11.45)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun Büyükşehir Belediyesi İnci Plajı'nda düzenlenecek 2017 Yılı Mavi Bayrak ödül töreni ve Batıpark'ta gerçekleştirilecek 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları Meşalesi törenine iştirak edecek.
(Samsun/15.00/18.00)
2- Anadolu Ajansının (AA) yeni hizmeti "AA Spor Masası" toplantısına, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek katılacak.
(İstanbul/11.00)
3- Voleybolda 2017 FIVB Kadınlar Dünya Grand Prix 1. Etap A1 Grubu maçları Ankara'da başlayacak.
Türkiye, ilk maçında Sırbistan ile karşılaşacak.
(Ankara/16.30)
4- Avrupa 17 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası Finalleri Konya'da sürüyor.
Türkiye, 1. Grup'taki dördüncü maçında Bulgaristan ile karşılaşacak.
(Konya/19.00)
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