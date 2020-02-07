GÜNDEM ÖZETİ / 7 Şubat 2020

07.02.2020 00:02 | Son Güncelleme: 07.02.2020 00:02

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da yapımı tamamlanan "Tasarım Beceri Atölyeleri"nin açılışına katılacak.

(Ankara/10.30)

EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kahramanmaraş İş Dünyası ile Buluşma" ve "Osmaniye İş Dünyası ile Buluşma" etkinliklerine katılacak.

(Kahramanmaraş/10.30-Osmaniye/16.00)

2- TÜİK, finansal yatırım araçlarının ocak ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayı hazine nakit gerçekleşmelerini duyuracak.

(Ankara/17.30)

4- TOBB ve TEPAV tarafından gerçekleştirilen Özel Sektör için Ürün Bazlı Brexit Rehberi'nin tanıtımı yapılacak.

(Ankara/15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutunda ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.30)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor

(Pekin/Ankara)

3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

4- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Merkez Ulu Camisi'nde cuma namazı ve hutbe irad edecek. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencileriyle buluşmaya ve üniversite camisinin açılışına katılacak.

(Kahramanmaraş/12.50-15.00)

2- Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesine ilişkin gelişmeler ile şehit askerlerin memleketlerindeki cenaze törenleri takip ediliyor.

3- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar izleniyor.

(Elazığ-Malatya)

4- Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın pistten çıkmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(İstanbul)

5- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

6- Karaköy'de başörtülü kadınlara saldırdığı öne sürülen tutuklu sanık Semahat Yolcu'nun İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edilecek.

(İstanbul/13.00)

SPOR

1- Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile MKE Ankaragücü, Yeni Malatya Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Malatya/20.00)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

3- TFF 1. Lig'de 21. haftanın ilk maçında Fatih Karagümrük ile Hatayspor, Vefa Stadı'nda karşılaşacak.

(İstanbul/19.00)

4- Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasındaki derbide Beşiktaş HDI Sigorta ile Galatasaray, Süleyman Seba Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

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Kaynak: AA