GÜNDEM ÖZETİ / 7 Ocak 2020

07.01.2020 00:02 | Son Güncelleme: 07.01.2020 00:02

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "YLSY Yurtdışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Programı"na katılacak.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, taşıt alım satımında güvenli ödeme sisteminin kurulması ve işletilmesi konusunda Türkiye Noterler Birliğinin yetkilendirilmesine yönelik protokol imza törenine katılacak.

(Ankara/10.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi ziyaret kapsamında Cezayir'de temaslarda bulunacak.

(Cezayir)

2- İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Bağdat/Tahran/Ankara/Washington)

3- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

(Trablus)

4- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu izleniyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

5- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki hükümet karşıtı protestolar takip ediliyor.

(Hong Kong)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Yekta Saraç ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye Yükseköğretim Sektör Meclisi Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/14.00)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'da düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek.

(Apeldoorn/15.00)

2- Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Antalya Belek'teki Calista Luxury Resort Otel'de düzenlenen MHK Kış Semineri'nin resmi açılışını takiben FIFA Kokart Töreni yapılacak.

(Antalya/14.00)

3- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası Top 16 turu H Grubu ilk hafta maçında TOFAŞ, İspanya temsilcisi Unicaja Malaga'yı konuk edecek.

(Bursa/20.00)

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 10. haftasında B Grubu'nda Teksüt Bandırma, İspanya ekibi San Pablo Burgos'a konuk olacak. D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Sigorta, Almanya temsilcisi Telekom Baskets Bonn'u ağırlayacak.

(Burgos/22.30/İstanbul/20.00)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 10. haftanın ilk maçında Kastamonu Belediyespor ile Pazarspor karşı karşıya gelecek.

(Kastamonu/15.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA