Gündem Özeti / 7 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Kızılay Derneğinin ATO Congresium'da yapılacak 101. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(Ankara/10.30)

2- Türkiye genelinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin yansımaları takip edilecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, nöbetçi noter uygulaması kapsamında Ankara 35. Noterliği'ni ziyaret edecek.

(Ankara/13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırının ardından bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Trablus)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 27. haftaya Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor, Göztepe-Akhisarspor, MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/19.00/İzmir/Ankara/16.00)

2- Avrupa Halter Şampiyonası Gürcistan'ın Batum kentinde sürüyor.

3- Judoda Antalya Grand Prix müsabakaları sona erecek.

4- Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta Ümraniyespor-Hatayspor, Giresunspor-Gençlerbirliği, Afjet Afyonspor-Adana Demirspor, Adanaspor-Abalı Denizlispor müsabakalarıyla sürecek.

(İstanbul/14.00/Giresun/Afyonkarahisar/16.30/Adana/19.30)

5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftaya Fenerbahçe Beko-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji, Banvit-Galatasaray Doğa Sigorta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/15.15/Balıkesir/17.30)

6- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftanın son maçında İstanbul Üniversitesi ile Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak.

(İstanbul/16.00)

7- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı 1. devre ikinci gün maçlarında Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda Halkbank-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Çanakkale Belediyespor-Karayolları karşı karşıya gelecek.

(Bursa/14.00/16.00)

8- Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 20. haftası 3 maçla sona erecek.

9- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 30. hafta karşılaşmaları yapılacak.

10- Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu, Yenikapı Miting Alanı'ndan verilecek startla gerçekleştirilecek.

(İstanbul/08.45/09.00)

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Kaynak: AA