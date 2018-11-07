Gündem Özeti / 7 Kasım 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceza Muhakemesinde Lekelenmeme Hakkı Çalıştayı'na katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sevakin Adası'nda incelemelerde bulunacak.

(Sudan)

3- TBMM'den

Genel Kurulda, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge görüşülecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığının bütçesi ele alınacak.

KİT Komisyonunda, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün hesapları görüşülecek.

(TBMM/14.00/10.00/11.00)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

EKONOMİ

1- TÜİK, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin hanehalkı yurt içi turizm verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayı hazine nakit gerçekleşmelerini duyuracak.

(Ankara/17.30)

3- Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, AA Finans Masası canlı yayın konuğu olacak.

(İstanbul/10.00 )

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Istana Nurul Iman Sarayı'nda Bruney Sultanı Haji Hassanal Bolkiah tarafından kabul edilecek, Bruney Dışişleri İkinci Bakanı Dato Erywan Yusof'un vereceği çalışma yemeğine katılacak ve ardından Laos'ta Viyentiyan Büyükelçiliği hizmet binası ve rezidansının resmi açılış törenine iştirak edecek.

(Bandar Seri Begavan/Viyentiyan-Laos)

2- ABD'de Temsilciler Meclisinin tamamını, Senatonun ise üçte birini değiştirecek Kongre ara seçimleri ve yankıları takip ediliyor.

(Washington/New York)

3- ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Washington/Tahran)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları izleniyor.

2- FETÖ davaları

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın "(FETÖ) silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 30 yıla, diğer 3 sanığın ise "silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme" suçundan on beşer yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Çağlayan'da devam edilecek.

(İstanbul/ 10.00)

FETÖ'nün "futbol yapılanması"na ilişkin, eski futbolcular İsmail Demiriz ve Uğur Tütüneker ile firari sanık Arif Erdem'in "terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan onbeşer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Çağlayan'da sürecek.

(İstanbul/ 10.00)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta E, F, G ve H gruplarında yapılacak müsabakalarla tamamlanacak.

2- UEFA Avrupa Ligi'nde 8 Kasım Perşembe günü oynanacak gruplarda 4. hafta maçları öncesi Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un teknik direktörleri, müsabakaların oynanacağı kentlerde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/17.00/Genk/21.00/Manisa/19.00)

3- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 6. haftasında A Grubu'nda Galatasaray, Andorra temsilcisi MoraBanc Andorra ile deplasmanda karşılaşacak. B Grubu'nda ise TOFAŞ, TOFAŞ Spor Salonu'nda Almanya ekibi ALBA Berlin'i konuk edecek.

(Andorra La Vella/22.00/Bursa/20.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.