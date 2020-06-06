GÜNDEM ÖZETİ / 7 Haziran 2020
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GÜNDEM ÖZETİ / 7 Haziran 2020

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenler'de 15 Temmuz Millet Bahçesi ve Güney Rezerv Konut Projesi alanında, Gaziosmanpaşa'da Yıldıztabya Kentsel Dönüşüm alanında, Kağıthane'de Yahya Kemal Mahallesi konut ve dükkan proje alanında, Kağıthane Millet...

GÜNDEM ÖZETİ / 7 Haziran 2020
06.06.2020 23:59 | Son Güncelleme: 06.06.2020 23:59

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenler'de 15 Temmuz Millet Bahçesi ve Güney Rezerv Konut Projesi alanında, Gaziosmanpaşa'da Yıldıztabya Kentsel Dönüşüm alanında, Kağıthane'de Yahya Kemal Mahallesi konut ve dükkan proje alanında, Kağıthane Millet Bahçesi planlama alanında ve Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaat alanında incelemelerde bulunacak.

(İstanbul/10.00-17.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde süren protesto gösterileri takip ediliyor.

(Minneapolis/Washington/New York)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Beyoğlu Kültür Yolu Projesi" kapsamında hizmete sunulacak Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nin açılışını yapacak.

(İstanbul/14.00)

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Kaynak: AA

Güncel Manşet

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