GÜNDEM ÖZETİ / 7 Eylül 2021

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 5. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 5. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılacak.

TÜRKPA üyesi ülkeler parlamento başkanları onuruna çalışma yemeği verecek olan Şentop, daha sonra Avusturya Ulusal Meclisi Başkanı Wolfgang Sobotka ve PAB Başkanı Duarte Pacheco ile ayrı ayrı görüşecek.

Şentop, genel müzakereler çerçevesinde "Çevrim içi ve çevrim dışı ortamlarda yanlış bilgilendirme ve nefret söylemiyle mücadele, daha güçlü yasal düzenlemeler gerektirmektedir" başlıklı önerge üzerinde konuşacak.

Türk toplumu temsilcilerini kabul edecek olan Şentop, Türkiye'nin BM Viyana Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

(Viyana/09.25/12.30/14.30/15.30/16.30/20.00/21.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Açık Kaynak Platformu 42 Okulları Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/09.30)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk Hava Yolları (THY) Hava Kargo İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

3- TÜİK, finansal yatırım araçlarının ağustos ayı reel getiri oranları ile 2020 yılı kültürel miras istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 ve 10 yıl vadeli iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00)

2- Türkiye-Mısır ikinci tur siyasi istişareleri yapılacak.

(Ankara)

3- Gine'deki askeri darbenin ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Dakar/Ankara)

4- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

(Amsterdam/21.45)

Elemelerde Türkiye'nin de bulunduğu grupta Karadağ-Letonya, Norveç-Cebelitarık maçları yapılacak; A, D, F, H gruplarında maçlara devam edilecek.

2- Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri I Grubu'ndaki ikinci maçında İskoçya'yı konuk edecek.

(Bursa/19.30)

3- Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu mücadelesi, Batman Petrolspor-Hendekspor maçıyla başlayacak.

(Batman/15.00)

4- Dünya Motokros Şampiyonası'nın 9. ayak organizasyonu (Bitci MXGP of Afyon) başlayacak.

(Afyonkarahisar/09.30)

5- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta çeyrek final mücadelesi başlayacak.

(New York)

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Kaynak: Anadolu Ajansı