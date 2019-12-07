GÜNDEM ÖZETİ / 7 Aralık 2019

07.12.2019 00:04 | Son Güncelleme: 07.12.2019 00:04

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum Tanıtım Günleri'ne katılacak.

(İstanbul/17.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde "Şehir Kimliği Kimliğin Geleceğe Taşınması ve Kültürel Etkileri Paneli'ne, Vefa Vakti yürüyüşüne, Nevbe Merasimi'ne katılacak. Ersoy ve Kurum, Mevlana ve Şems-i Tebrizi türbelerini ziyaret edecek, Şeb-i Arus açılış programına iştirak edecek.

(Konya/10.30-20.00)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Medeniyet Derneği tarafından Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Ortadoğu'da Yeni Dengeler ve Barış Pınarı Harekatı" programına iştirak edecek. Kurtulmuş, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/09.30/İstanbul/14.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti İl Dışilişkiler Başkanları İç Anadolu Bölge Toplantısı'na katılacak, Vali İlhami Aktaş'ı, Belediye Başkanı Rasim Arı'yı, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı ve partisinin İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Nevşehir/09.35-16.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Verimliliği Derneği İstişare Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Demirci-Köprübaşı yolu şantiyesinde incelemede bulunacak, koordinasyon toplantısına katılacak. Pekcan, iş insanlarıyla bir araya gelecek.

(Manisa/11.00-19.45)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara)

2- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.

(Bağdat)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

2- Uludağ'da zirve yürüyüşüne çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için başlatılan arama çalışmaları izleniyor.

(Bursa)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'nın Demirci ve Kula ilçelerinde inceleme ve ziyaretlerde bulunup toplantılara katılacak.

(Manisa/11.00/19.00)

2- Süper Lig'de 14. haftaya BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü-Göztepe, Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Malatya/15.00/Ankara/17.30/İstanbul/20.00)

3- Voleybolda FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Çin'in Shaoxing kentinde yarı final ve 5-8'incilik klasman maçlarıyla sürüyor.

Organizasyonun yarı finalinde VakıfBank, İtalya temsilcisi Imoco Volley, Eczacıbaşı VitrA da aynı ülkeden Igor Gorgonzola ile karşı karşıya gelecek.

(Shaoxing/12.00/15.00)

4- Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası İskoçya'nın Glasgow kentinde devam ediyor.

5- TFF 1. Lig'de 14. hafta Hatayspor-Boluspor, Fatih Karagümrük-Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Akhisarspor-İstanbulspor karşılaşmalarıyla sürecek.

(Hatay/14.00/İstanbul/16.30/Manisa/19.00)

6- ING Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta Gaziantep Basketbol-Sigortam.net İTÜ Basket, Galatasaray Doğa Sigorta-Teksüt Bandırma, Darüşşafaka Tekfen-Beşiktaş Sompo Sigorta, TOFAŞ-Pınar Karşıyaka müsabakalarıyla başlayacak.

(Gaziantep/13.00/İstanbul/15.15/17.30/Bursa/20.00)

7- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-Bellona Kayseri Basketbol, Samsun Canik Belediyespor-İzmit Belediyespor karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Mersin/Samsun/14.00)

8- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasına Ziraat Bankası-Spor Toto müsabakasıyla devam edilecek.

(Ankara/19.00)

9- Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçlarında Karayolları-Atlasglobal Yeşilyurt, PTT-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş-Türk Hava Yolları, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Nilüfer Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Ankara/13.00/15.00/İstanbul/14.00/16.00)

10- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 9. haftaya 3 müsabakayla başlanacak.

11- TFF 2. Lig'de 16. hafta tek, TFF 3. Lig'de ise 16. hafta 4 müsabakayla başlayacak.

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Kaynak: AA