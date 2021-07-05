GÜNDEM ÖZETİ / 6 Temmuz 2021

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Senegal-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Benno Bokk Yakaar Meclis Grubu Başkanı Aymerou Gningue ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Senegal-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Benno Bokk Yakaar Meclis Grubu Başkanı Aymerou Gningue ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

(TBMM/16.00)

2- CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ATO Congresium'da düzenlenecek İlbank ve Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

2- TBMM'den

Genel Kurulda, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

(TBMM/15.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Araştırma, Girişimcilik ve Gençlerde Bilimsel Farkındalığın Artırılmasına ilişkin iş birliği protokolü imza törenine katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 Dünya Nüfus Günü'ne ilişkin verileri paylaşacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlığın Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Yaz Kur'an Kursları Açılış Programı"na katılacak.

(Ankara/10.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) ilk yarı final maçında İtalya ile İspanya karşı karşıya gelecek.

(Londra/22.00)

2- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda çeyrek final maçları yapılacak.

(Londra)

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Kaynak: Anadolu Ajansı