Gündem Özeti / 6 Temmuz 2017
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 49. Genel Kurulu'nun kapanış programına katılacak.
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 49. Genel Kurulu'nun kapanış programına katılacak.
(İstanbul/12.30)
2- Başbakan Binali Yıldırım, AB Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ve Komisyonun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc'u Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.
Yıldırım, Sheraton Otel'de düzenlenecek Trafikte %100 Yaşam Projesi açılış programına katılacak.
(Ankara/13.15/14.00/15.00)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yahya Kaptan'ın mezarını ziyaret edecek.
Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne, Tavşancıl mevkisinden devam edecek.
(Kocaeli/08.00/09.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Sultanahmet Camisi Restorasyon Sözleşmesi imza törenine iştirak edecek.
(İstanbul/12.30)
2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile toplu iş sözleşmesi imza törenine katılacak.
(Ankara/11.00)
3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İlbank Genel Kurulu'na iştirak edecek.
(Ankara/14.00)
4- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Slovenya Milli ve Silahlı Kuvvetler Günü şerefine verilecek resepsiyona katılacak.
(Ankara/12.30)
EKONOMİ
1- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "etçi damızlık tavuk" ve "siyah pirinç" ile ilgili tanıtım toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.00)
2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Esnaf ve Sanatkar Özelinde Sektör Analizleri kapanış toplantısına katılacak.
(Afyonkarahisar/10.00)
3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AB Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc ile ikili görüşme yapacak.
(Ankara/11.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Kıbrıs Konferansı, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in katılımıyla, dokuzuncu gününde İsviçre'de devam edecek.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, konferansa yeniden katılarak başkanlık yapacak.
Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki bir heyet temsil ediyor.?
(Crans/Montana)
2- AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile görüşecek.
Çelik, Avrupa Parlamentosunun yıllık olağan Türkiye Raporu'na ilişkin değerlendirme yapacak.
(Ankara/10.00/14.30)
3- Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'da, G20 Liderler Zirvesi öncesinde ABD Başkanı Donald Trump ve Avusturya Başbakanı Malcolm Turnbull ile bir araya gelecek.
(Hamburg)
4- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul)
5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
7- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.
(Riyad)
SPOR
1- Türkiye Futbol Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen, amatör futbolun Avrupa'daki en iyi 8 takımının mücadele ettiği UEFA Bölgeler Kupası'nda gruplarda üçüncü ve son maçlar yapılacak.
Türkiye'yi temsil eden İstanbul Bölge Karması, A Grubu'nda Portekiz ekibi Lizbon ile TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde karşılaşacak.
(İstanbul/18.15)
2- Voleybolda, 7-9 Temmuz tarihlerinde Ankara'da oynanacak 2017 FIVB Kadınlar Dünya Grand Prix 1. Etap A1 Grubu maçları öncesi Green Park Otel'de basın toplantısı düzenlenecek.
(Ankara/(11.00)
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