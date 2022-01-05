GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ocak 2022 - Haberler
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GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ocak 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ocak 2022
AA - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Satılmış Çalışkan'ı ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Satılmış Çalışkan'ı ziyaret edecek.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ataşehir Şerifali İmar İskan Blokları Temel Atma Töreni ile Konya Yenikapı Tanıtım Günleri'ne katılacak.

(İstanbul/13.00-16.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek.

(Kütahya/17.30/18.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kazakistan'da yönetim karşıtı protestolara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Nur Sultan)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nun 7. haftasından ertelenen maçta Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket takımıyla karşılaşacak.

(Valensiya/20.30)

2- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasına Hatayspor-Beşiktaş HDI Sigorta maçıyla devam edilecek; ligin 12. haftası Elazığ İl Özel İdare-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi maçıyla tamamlanacak.

(Hatay/16.00/Elazığ/18.00)

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