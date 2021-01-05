GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ocak 2021
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GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ocak 2021

05.01.2021 23:59 | Son Güncelleme: 06.01.2021 00:03
GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ocak 2021

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Memur-Sen tarafından çevrim içi düzenlenen "Mehmet Akif İnan Ödülleri" törenine katılacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Memur-Sen tarafından çevrim içi düzenlenen "Mehmet Akif İnan Ödülleri" törenine katılacak.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneğinin (GENSED) düzenlediği "Güneş Zirvesi" programına iştirak edecek.

( Ankara/11.00 )

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suudi Arabistan ve Katar arasında sınırların açılması ile Körfez'de sağlanan uzlaşıya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Doha)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 512 sanıklı davaya 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

3- Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5'i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlanacak.

(Sakarya/10.00)

4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 17. haftasına Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor, Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor, Trabzonspor-Göztepe, Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Beşiktaş-Çaykur Rizespor ve Fraport TAV Antalyaspor-Fatih Karagümrük maçlarıyla devam edilecek.

(Denizli/13.30/Ankara/Trabzon/16.00/İstanbul/16.00/19.00/Antalya/19.00)

2- Misli.com 2. Lig gruplarında sezonun ilk yarısı 19. hafta maçlarıyla sona erecek.

3- Misli.com 3. Lig'de 2 ve 3. Gruplarda 17. ve ilk devrenin son hafta karşılaşmalarının tamamı oynanacak; 4. Grup müsabakaları 1 maç dışında yapılacak.

4- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda TOFAŞ, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Keravnos takımını konuk edecek.

(Bursa/20.00)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasından ertelenen Afyon Belediye Yüntaş-Haliliye Belediyespor maçı yapılacak.

(Afyonkarahisar/14.00)

6- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup'taki ikinci maçında Porsuk Spor Salonu'nda Polonya ile karşılaşacak.

(Eskişehir/19.00)

7- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasından ertelenen Nesibe Aydın-Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaşması oynanacak.

(Ankara/16.00)

8- Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Turnuvası Antalya Açık'ta elemeler tamamlanacak.

***

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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