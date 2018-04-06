Gündem Özeti / 6 Nisan 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Başbakan Binali Yıldırım, Moğolistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında çeşitli temaslarda bulunacak.

(Ulanbator)

2- CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/14.00)

3- Anadolu Ajansı (AA) 98 yaşında

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Heyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve AA'nın kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koyacak, manevi huzurunda saygı duruşunda bulunacak.

(Ankara/12.00)

4- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Bingöl/10.15/13.30/15.30)

2- Başbakan Yardımcısı ve Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Başkanı Recep Akdağ ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Madde Bağımlılığını Araştırma Komisyonu toplantısına katılacak.

(TBMM/15.00/10.00)

3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bakanlığın 2018 Yılı Aday Memur Eğitim Programı, DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma Merasimi, Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları Dağıtım Töreni ile Sandıklı Doğalgaz Hattı Açılış Merasimi'ne iştirak edecek, şehit İbrahim Çetin'in ailesine taziye ziyaretinde bulunacak.

(Afyonkarahisar/11.30-15.30)

4- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, TÜRKÖK'ün 3. yılı dolayısıyla düzenlenecek hasta-donör buluşması etkinliğine katılacak.

(Ankara/09.45)

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, eski Malatya'da esnafı ziyaret edecek ve Kuzey Çevre Yolu'nda incelemelerde bulunacak.

(Malatya/13.30-16.00)

2- Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Türkiye 14. Vergi Kongresi, Ekonomik Büyüme Gelir Dağılımı ve Vergi Politikaları Kongresi"nde konuşma yapacak.

(İstanbul/09.30)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının başlattığı "Bir Tuğla da Benim Olsun" yardım kampanyasının tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Emniyet Genel Müdürlüğünce, Emniyet Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cebeci Polis Şehitliği ve Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde "Şehitleri Anma ve Mevlit Programı" düzenlenecek.

(Ankara/11.00/12.00)

3- FETÖ davaları

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine ilişkin "ana darbe" davasında 14 tutuklu sanığın yargılanması, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Büyük Salon'da sürecek.

(İstanbul/10.00)

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 158 sanığın yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında valiliği abluka altına almaya çalışan, aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 88'i tutuklu 332 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

(Siirt/ 09.30)

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na ilişkin davada örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu, 6'sı tutuklu, 15'i firari 84 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Zonguldak/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Habertürk Türkiye Spor Zirvesi'ne ve Altınordu Futbol Kulübünün organize ettiği U12 İzmir Kupası'na katılacak.

(İstanbul/09.30/İzmir/17.30)

2- Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası, Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasının açılış maçında Darüşşafaka ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

4- Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Masa Tenisi Takımı, Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Almanya temsilcisi TTC Berlin Eastside ile deplasmanda karşılaşacak.

(Berlin/20.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.