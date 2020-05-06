GÜNDEM ÖZETİ / 6 Mayıs 2020 ANADOLU AJANSI
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GÜNDEM ÖZETİ / 6 Mayıs 2020 ANADOLU AJANSI

GÜNDEM ÖZETİ / 6 Mayıs 2020 ANADOLU AJANSI
06.05.2020 00:02 | Son Güncelleme: 06.05.2020 00:02

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak.

(Ankara/15.00/17.00)

EKONOMİ

TÜİK, 2019 yılına ilişkin aile istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- "Avrupa Birliği (AB)-Batı Balkan Zirvesi", video konferans yoluyla düzenlenecek.

(Zagreb)

SPOR

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirler ve gelecekte yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere Bakanlığa bağlı federasyon başkanlarıyla video konferans yoluyla bir araya gelecek.

(Ankara/15.00)

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Kaynak: AA

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