GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ekim 2019

06.10.2019 00:02

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın son gün çalışmalarına iştirak ederek kapanış konuşması yapacak.

(Ankara)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 27. Dönem 2. Çalışma ve Değerlendirme Kampı'nın kapanış konuşmasını yapacak

(Bolu/13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Tunus'ta parlamento seçimi için halk sandık başına gidecek.

2- Portekiz'de genel seçimler yapılacak.

(Madrid)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla Abdülkerim Kuzu Camisi'nde fidan dikme etkinliğine katılacak.

(Ankara/05.30)

SPOR

1- 4. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda dördüncü ve son gün etkinliklerinin ardından düzenlenecek kapanış töreniyle sona erecek.

(İstanbul/11.00-18.30)

2- Süper Lig'de 7. hafta, Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü, Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü-Medipol Başakşehir ve Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Sivas/14.00/İstanbul/16.30/Gaziantep/Rize/19.00)

3- TFF 1. Lig'de 7. hafta, Cesar Grup Ümraniyespor-Adanaspor, Osmanlıspor-Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu ve Adana Demirspor-Ekol Göz Menemenspor maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/14.00/Ankara/Erzurum/16.30/Adana/19.00)

4- Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasına Pınar Karşıyaka-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Afyon Belediyespor-Türk Telekom, OGM Ormanspor-Teksüt Bandırma ve Fenerbahçe Beko-Gaziantep Basketbol maçlarıyla devam edilecek.

(İzmir/13.00/Afyonkarahisar/15.15/Ankara/17.30/İstanbul/20.00)

5- Hentbol Erkekler Süper Lig'de ikinci hafta maçları yapılacak.

6- MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı Tayland Grand Prix'si koşulacak.

(Buriram/10.00)

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Kaynak: AA