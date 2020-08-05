GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ağustos 2020
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GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ağustos 2020

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta ziyareti kapsamında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile bir araya gelecek.

GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ağustos 2020
05.08.2020 23:59 | Son Güncelleme: 05.08.2020 23:59

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta ziyareti kapsamında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile bir araya gelecek.

2- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda meydana gelen patlamaya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Beyrut)

3- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus)

GÜNCEL

1- İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda tüm il ve ilçelerde valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, genel ve özel kolluk birimlerinin katılımıyla "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler gerçekleştirilecek.

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 4 karşılaşma yapılacak.

2- Süper Lig takımlarının transfer çalışmaları izleniyor.

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Kaynak: AA

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