Gündem Özeti / 6 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İbn Haldun Üniversitesince düzenlenen "Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"ne katılacak.

(İstanbul/09.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hasankeyf'te yapım çalışmaları süren Ilısu Barajı'nın göl alanında kalan Artuklu Hamamı'nın arkeoparktaki yeni yerine taşınması işlemine katılacak.

(Batman/11.00)

2- TÜİK, yılın ilk çeyreğine ilişkin hanehalkı yurt içi turizm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi Başkanı El Hac Murad İbrahim arasında onaylanan Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayacak Bangsamoro Organik Yasası'na ilişkin imza töreni yapılacak.

(Manila)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

Jandarma Okullar Komutanlığı personeli 13 sanığın, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu bazı idarecileri alıkoyma planına yönelik dava, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

Darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde "Deniz Kuvvetleri Yapılanması"nın mahrem imamı konumundaki 14 sivilin de aralarında yer aldığı 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanması, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde devam edecek.

(İstanbul/11.00)

Darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetlerle dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin biri firari 126 sanığın yargılanması, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde sürecek.

(İstanbul/11.00)

2- Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davaya Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak.

(Nyon/13.00/14.30)

2- Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz ekibi Benfica ile 7 Ağustos Salı günü oynayacakları 3. ön eleme turu ilk maçı öncesi müsabakanın yapılacağı Luz Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertliler, maçın hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(Lizbon/20.30/21.00)

3- Hentbolda 2018-2019 sezonu kadınlar ve erkekler Türkiye Kupası 1. tur grupları ile Süper Lig fikstür çekimi Türkiye Hentbol Federasyonu Konferans Salonu'nda olacak.

(Ankara/15.00/15.30)

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