GÜNDEM ÖZETİ / 5 Şubat 2021

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Arnavutluk temasları kapsamında İşkodra şehrini ziyaret edecek. Hacı Şeyh Şamia İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenecek programa katılacak Şentop daha sonra Hasan Rıza Paşa Anıtı'nı ve Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret edecek.

(İşkodra)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve beraberindeki heyetle parti genel merkezinde bir araya gelecek.

(Ankara/10.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, partisinin İzmir il kongresine iştirak edecek.

(İzmir/13.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Teknokar Savunma ve Havacılık AŞ Yeni Fabrika Açılış Töreni"ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Tarım-Orman Sektör Toplantısı ile AK Parti Samsun Gençlik Kolları Kongresine iştirak edecek.

(Samsun/10.30/18.20)

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank'ın 2020 Yılı Faaliyet Sonuçları ve 2021 Yılı Hedefleri Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/11.00)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale Köprüsü şantiyesi ziyaretinde brifing alacak, köprünün "kedi yolu"nda yürüyecek.

(Çanakkale/10.30/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu toplantıları sona erecek.

(Cenevre)

2- Myanmar'daki askeri darbe ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bursa Ulu Camii'nde Cuma Namazı kıldıracak ve hutbe irad edecek.

(Bursa/13.23)

2- Eski Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Demir'in "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği" ve "zincirleme şekilde görevi kötüye" kullanma suçlamasıyla yargılandığı davaya Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısı, birliğe üye kulüp başkanı ve yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.30)

2- TFF 1. Lig'de 20. hafta mücadelesi Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçıyla başlayacak.

(Samsun/19.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, Rusya'nın Zenit takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

4- Turkcell Türkiye Selahattin Yıldız Büyükler ve 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası, Ataköy Atletizm Salonu'nda başlayacak.

(İstanbul/09.30)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 13. haftasına tek maçla devam edilecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı