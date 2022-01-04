GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ocak 2022

ANKARA (AA) - 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle parti genel merkezinde kahvaltıda bir araya gelecek.

(Ankara/11.00)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaretinin ardından, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Halilurrahman Ortaokulu, Dr. Cavit Özyeğin İlk/Ortaokulu, Şanlıurfa Fen Lisesi, GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Şanlıurfa/09.45-16.30)

2- TBMM'den

İYİ Partinin grup toplantısı yapılacak.

TBMM Genel Kurulunda, stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2020 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile İlgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülecek.

(TBMM/10.30/14.00/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulak Haberleşme AŞ'yi ziyaret edecek, ardından Ankara Eski Gar'a gelerek, İslamabad-Tahran-İstanbul (ITI) Yük Treni'ni karşılama törenine katılacak ve açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/10.00/13.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında, Katar'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını izleyecek.

(Er Reyyan/20.45)

2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-in mücadelesi ilk maçında Beşiktaş Icrypex, İsrail'in Hapoel U-Net Holon takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Holon/22.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nde 14. haftadan ertelenen Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka maçı yapılacak.

(İstanbul/18.00)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası, Nesibe Aydın-OGM Ormanspor maçıyla başlayacak.

(Ankara/16.00)

5- AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de, çeyrek final mücadelesinde, Eczacıbaşı Dynavit ile PTT karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/15.00)

6- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Grup'taki 3. maçında Belçika'yı konuk edecek.

(Kastamonu/19.00)

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AA - Son Dakika Haberleri

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