GÜNDEM ÖZETİ / 5 Mayıs 2021
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GÜNDEM ÖZETİ / 5 Mayıs 2021

GÜNDEM ÖZETİ / 5 Mayıs 2021
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve YÖK Başkanı Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenen "2021 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri" törenine çevrim içi katılacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve YÖK Başkanı Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenen "2021 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri" törenine çevrim içi katılacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin beklenti anketi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Tegeltija ve Bosna Hersek Parlamentosu Halklar ve Temsilciler Meclisleri Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya gelecek.

Çavuşoğlu, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile de görüşecek.

(Saraybosna/Berlin)

2- Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın başkanlığındaki Türk heyeti, Kahire'de temaslarda bulunacak.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final organizasyonu Rusya'da başlayacak; Pınar Karşıyaka, çeyrek finalde Çekya'nın ERA Nymburk takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Nizhny Novgorod/21.30)

2- Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu'nun üçüncülük maçında ALG Spor ile Fomget Gençlikspor, final mücadelesinde ise Beşiktaş Vodafone ile Fatih Vatanspor karşı karşıya gelecek.

(Antalya/14.00/18.00)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final turu Chelsea-Real Madrid rövanş mücadelesiyle tamamlanacak.

(Londra/22.00)

4- Voleybolda CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. tur mücadelesi Portekiz'de başlayacak; E Grubu'nda yer alan Türkiye ilk maçında Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

(Viana do Castelo/19.00)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 21. haftası 3 maçla tamamlanacak, Erkekler Süper Lig'in 18. ve 19. haftalarından ertelenen birer maç yapılacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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