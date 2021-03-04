GÜNDEM ÖZETİ / 5 Mart 2021

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyetiyle resmi temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'ya gidecek. Ukrayna Meclis Başkanı Dmytro Razumkov ile görüşecek ve ortak basın açıklaması yapacak Şentop, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ile bir araya gelecek, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından kabul edilecek. Şentop, Meçhul Asker Anıtı'na çelenk koyacak ve Holodomor Anıtı'nı ziyaret edecek.

(Ankara/07.00/Kiev)

2- Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düşmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunus Emre Vakfı Danışma Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bazı okullar ile Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Öğretmen Destek Merkezi'nde yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin toplu açılış törenine katılacak.

(Sakarya/09.00-15.30)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Belediyesince kentsel dönüşüm çalışmalarının başlatılması dolayısıyla düzenlenecek törene katılacak.

(Rize/13.30)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner tarafından kabul edilecek, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve KKTC Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ile görüşecek.

(KKTC)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılına ilişkin "Bitkisel Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri" ile aynı yıla ilişkin "İstatistiklerle Kadın" araştırmasının sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'i makamında kabul edecek.

(Lefkoşa)

2- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, eski jandarma ve emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılanmasına, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- TFF 1. Lig'de 25. hafta mücadelesi İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü maçıyla başlayacak.

(İstanbul/19.00)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransa'nın Asvel takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Lyon/22.45)

3- Voleybol 2021 CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. tur üçüncü ve son maçında Türkiye, Romanya ile karşılaşacak.

(Vrnjacka Banja/18.00)

4- Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley B Grubu'nda ertelenen Tokat Belediye Plevne-Arkas Spor, C Grubu'nda ertelenen Sorgun Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta maçları yapılacak.

(Bursa/14.00/Ankara/15.30)

5- Milli sporcuların da mücadele ettiği Polonya'da düzenlenen 2021 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na devam edilecek.

(Torun/12.00)

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Kaynak: Anadolu Ajansı