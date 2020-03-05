GÜNDEM ÖZETİ / 5 Mart 2020

05.03.2020 00:02 | Son Güncelleme: 05.03.2020 00:02

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya gidecek.

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşecek.

İki lider daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek.

(Ankara/10.30/Moskova)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan sınırında sığınmacıların geçişine ilişkin incelemelerde bulunacak.

(Edirne/10.00)

2- TBMM Genel Kurulunda Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanal Ticaret Akademisi tanıtım toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- TÜİK, 2019 yılı bitkisel ürün fiyatları ve üretim değerini, 2018 yılı uluslararası hizmet ticareti ile 2016-2018 dönemi girişimcilik istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara)

2- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

3- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İlahiyat Fakülteleri Dekanlar Toplantısı açılışına ve Gaziantep Üniversitesi Öğrencileriyle Buluşma programlarına katılacak.

(Gaziantep/09.00/14.30)

2- İletişim Başkanlığınca Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde "Uluslararası İdlib Konferansı" düzenlenecek.

(İstanbul/09.30)

3- İdlib'deki hain saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Hatay)

4- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattında ve Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor.

5- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

6- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

7- KADEM tarafından "Değişen Dünyada Ebeveynlik" temasıyla düzenlenen 6. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi, İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasında gerçekleştirilecek.

(İstanbul/09.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Okan Üniversitesi 2019 Spor Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.30)

2- Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı Maslak'taki vakıf merkezinde yapılacak.

(İstanbul/12.00)

3- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası Top 16 turu E Grubu 6. ve son hafta erteleme maçında Darüşşafaka Tekfen ile İtalya temsilcisi Segafredo Virtus Bologna, Sırbistan'da karşı karşıya gelecek.

(Belgrad/20.15)

4- Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası karşılaşmaları Adana'da sürüyor.

Adana Atatürk Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonun üçüncü gününde yarı final maçlarında Fenerbahçe Öznur Kablo-Çankaya Üniversitesi, İzmit Belediyespor-Beşiktaş TRC İnşaat, karşı karşıya gelecek.

(Adana/17.30/20.30)

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Kaynak: AA