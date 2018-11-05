Gündem Özeti / 5 Kasım 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışına katılacak.

(İstanbul/11.00 )

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP PM Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün annesi Muteber Bingöl'ün Kocatepe Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.38/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hilton Garden Inn'de "Türkiye Mekansal Strateji Planı Farkındalık ve İstişare Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 2019 Mahalli İdareler Seçimleri aday adaylığı sürecine ilişkin partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

3- TBMM'den

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçesi görüşülecek.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, sağlık alanında yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi ele alınacak.

(TBMM/11.00/12.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ile görüşecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Çavuşoğlu, Temsilciler Meclisi Başkanı Oshima Tadamori ile görüşecek ve "Türk Dış Politikası ve Ortadoğu'daki Güncel Gelişmeler" konulu seminer verecek.

(Tokyo)

2- ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, vefatının 12'nci yılında Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak.

(Ankara/11.00)

2- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları takip ediliyor.

3- FETÖ davaları

Darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanığın yargılandığı davanın görülmesine, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- 15 Temmuz darbe teşebbüsünde Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı dava, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Seyahat Fuarı'na katılacak.

(Londra)

SPOR

1- Ampute Milli Futbol Takımı, Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda finalde Angola ile karşı karşıya gelecek.

(San Juan de los Lagos/04.00)

2- Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta Göztepe-Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor maçlarıyla sona erecek.

(İzmir/Sivas/20.00)

3- Spor Toto 1. Lig'de 11. haftanın son maçlarında İstanbulspor-Balıkesirspor Baltok ile Gençlerbirliği-Giresunspor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/Ankara/19.00)

4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 5. haftanın son maçında Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Anadolu Efes'i ağırlayacak.

(İstanbul/20.00)

5- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya temsilcisi Schalke 04 ile 6 Kasım Salı günü oynayacakları D Grubu 4. hafta maçı öncesi müsabakanın yapılacağı Veltins Arena'da basın toplantısı düzenleyecek.

- Sarı-kırmızılı takım, maç öncesi son idmanını aynı statta yapacak.

(Gelsenkirchen/20.00/20.30)

6- TFF 2. Lig'de 11. haftanın son maçında Beyaz Grup'ta Hacettepe, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u konuk edecek.

(Ankara/13.30)



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