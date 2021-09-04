GÜNDEM ÖZETİ / 5 Eylül 2021
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GÜNDEM ÖZETİ / 5 Eylül 2021

GÜNDEM ÖZETİ / 5 Eylül 2021
Anadolu Ajansı / Tevfik Işık - Haberler | Güncel

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde, G20 Sağlık Bakanları Toplantısı başkent Roma'da başlayacak.

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde, G20 Sağlık Bakanları Toplantısı başkent Roma'da başlayacak.

(Roma)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 18. İmam Hatipliler Kurultayı'na katılacak.

(Aksaray/10.45)

SPOR

1- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın son gününde, atıcılıkta milli sporculardan Erhan Coşkuner ve Savaş Üstün mücadele edecek.

(Tokyo/03.30)

2- 2021 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

(Tampere/14.00)

3- Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8. ayak mücadelesi (MXGP of Turkey) tamamlanacak.

(Afyonkarahisar/16.00)

4- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta ana tablo maçlarına devam edilecek.

(New York)

5- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı Hollanda Grand Prix'si yapılacak.

(Zandvoort/16.00)

***

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Işık

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